"Зелений фронт": ряд людей намагається знищити харківський футбол

Харківський громадський рух «Зелений фронт» вважає несправедливим зняття з футбольного клубу «Металіст» 9 очок і боротиметься за відміну накладених Федерацією футболу України санкцій на клуб.

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві «Зеленого фронту».

«Учасники громадського руху «Зелений фронт», - йдеться в заяві, - з подивом і обуренням сприйняли рішення контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України про покарання футбольної команди «Металіст» у вигляді зняття з команди 9 очок у поточному чемпіонаті України з футболу».

Автори заяви відзначають, що їх рух «було створено в результаті масового опору харків`ян адміністративному свавіллю, корупції і беззаконню і з самого свого заснування боролося проти тих людей, які своїми діями фактично знищують у Харкові футбол як наймасовіший і найпопулярніший вид спорту».

Представники «Зеленого фронту» розцінюють не інакше як «розправу» над конкурентом «спроби Федерації футболу України і її органів на підставі бездоказових звинувачень у корупції позбавити футбольний клуб «Металіст» чесно зароблених очок і обезглавити його менеджмент». Така політика, на думку «Зеленого фронту»», ставить «президента ФФУ Григорія СУРКІСА, голову КДК ФФУ Стефана РЕШКА в один ряд з в.о. Харківського міського голови Геннадієм КЕРНЕСОМ, а саме – людей, які знищують харківський футбол».

Довідка УНІАН. Громадський рух «Зелений фронт» було створено в Харкові в травні-червні 2010 року як організацію, яка виступає проти будівництва автодороги в Центральному парку культури й відпочинку імені Горького, а також проти знищення зелених насаджень.