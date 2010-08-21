Рудьковський обраний першим секретарем Політради СПУ

Першим секретарем Політради Соціалістичної партії України обрано Миколу РУДЬКОВСЬКОГО. Таке рішення було ухвалене сьогодні, 21 серпня, на засіданні Політради партії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, пропозицію про кадрове призначення М.РУДЬКОВСЬКОГО вніс лідер партії Василь ЦУШКО.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ подякував партійцям і голові СПУ за надану довіру.

Він заявив, що його основне завдання - повернути Соцпартію у вищу політичну лігу: «Місцеві вибори і вибори до Верховної Ради, які відбудуться в 2012 році, мають продемонструвати життєздатність соціалістів і затребуваність наших ідей, головна з яких, - боротьба за соціальну справедливість, побудову Європи в Україні».

Крім того, М.РУДЬКОВСЬКИЙ підкреслив, що у нього немає розбіжностей ні з В.ЦУШКОМ, ні з почесним головою СПУ Олександром МОРОЗОМ, ні з керівниками обкомів СПУ.

Він також повідомив, що підтримує лінію на співпрацю Соцпартії з тими політичними силами, які хочуть будувати благополучну і стабільну Україну.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, він має намір організувати ефективну роботу центрального апарату партії, Секретаріату Політради СПУ для реалізації поставлених перед ним завдань, ключовою з яких є передвиборна.