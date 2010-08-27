Герман коментує падіння рейтингу ПР: рейтинг Обами теж упав
11:10, 27 серпня 2010Політика
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"Втрати не катастрофічні"
Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає природним падіння рейтингу Партії регіонів майже на 15%.
Таку думку вона висловила в інтерв`ю газеті «Сегодня».
Зокрема, коментуючи останні дані Центру Разумкова, відповідно до яких рейтинг Партії регіонів за півроку впав із 42% до 27,6%, Г.ГЕРМАН зазначила: «Це природно».
«Рейтинг ОБАМИ (Президент США – УНІАН) теж упав. Але наші втрати не катастрофічні. Це найменше зниження рейтингу, якого можна було чекати в той час, коли ми мажмо приймати непопулярні рішення, щоб вивести країну з кризи. Але ми працюємо не для рейтингу. Думаю, люди оцінять результат», - сказала вона.
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