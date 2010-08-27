Експерт: нові партії на виборах будуть в завідомо нерівних умовах

Політолог, кандидат політичних наук Олександр ПАЛІЙ вважає, що ситуація довкола змін до закону про місцеві вибори підтверджує кон‘юнктурність найбільших політичних сил.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

На думку О.ПАЛІЯ, скликання позачергової сесії Верховної Ради спеціально для внесення змін до закону про вибори депутатів місцевих рад демонструє, що навіть нинішня влада не в змозі повністю нехтувати громадською думкою. Хоча, додав експерт, критика була далеко не головною причиною зміни позиції правлячої коаліції.

За його словами, ухваливши рішення, що на вибори можуть йти тільки ті місцеві осередки партій, що були зареєстровані щонайменше за рік до дня виборів, правляча коаліція чітко вказала, що вона боїться конкуренції.

Водночас, зазначив О.ПАЛІЙ, цей страх розділяла і найбільша опозиційна сила – Блок Юлії Тимошенко, депутати якого дали коаліції безперешкодно ухвалити дискримінаційний закон про місцеві вибори. А нині депутати від БЮТ навіть висловлюють сумніви, що їхня фракція підтримає запропоновані зміни до цього закону, додав експерт.

При цьому О.ПАЛІЙ зазначив, що намагання всіляко обмежити доступ нових політичних сил до влади було основною причиною минулорічних переговорів БЮТ і Партії регіонів щодо створення широкої коаліції з метою скасувати президентські вибори.

Між тим, відкриття можливостей для нових політичних проектів брати участь у виборах, якщо воно станеться, безумовно, стане позитивним фактом, підкреслив О.ПАЛІЙ. Хоча, визнав він, навіть якщо нові партії будуть допущені до участі у виборах, вони перебуватимуть в завідомо нерівних умовах – Партія регіонів поставила під жорсткий адміністративний контроль місцеві влади, сконцентрувала медіа ресурс і за будь-якого закону правляча коаліція матиме більшість у виборчих комісіях.

Крім того, зазначив О.ПАЛІЙ, збережено вибори в мажоритарних округах за системою відносної, а не абсолютної більшості. “Це відкриває шлях для маніпуляцій технічними кандидатами, „обробці” обмежених цільових груп та взагалі всіляких пройдисвітів. Є випадки, коли на виборах перемагали люди, яких підтримали менше 10% громади. Але це питання правлячу коаліцію не турбує”, - сказав експерт.