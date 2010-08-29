Меджліс не братиме участі в кримськотатарській раді Януковича

Делегати курултаю - національного з`їзду кримських татар - закликають президента України Віктора ЯНУКОВИЧА повернутися до колишнього принципу формування ради представників кримськотатарського народу - делегування татарами, а не призначення Главою держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення курултай ухвалив в неділю в Сімферополі.

Поки український лідер не зробить цього, члени меджлісу не мають наміру брати участь в роботі органу, повідомив журналістів за підсумками курултаю глава меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

«Люди призначаються в цей орган, вони вже не мають права говорити що-небудь від імені кримськотатарського народу. В рішенні є заклик до Президента переглянути (принцип) з урахуванням вимог як Конституції, так і міжнародно-правових норм, зокрема декларації ООН з прав корінних народів, де чітко вказується, що влада повинна взаємодіяти з корінними народами тільки за допомогою законно обраних ними представницьких органів», - сказав лідер меджлісу.

Разом з тим, зазначив він, курултай, складаючи документ, намагався «уникнути конфронтаційного тону».

«Дуже багато делегатів говорили: треба твердо вказати, що ми в такій раді брати участь не будемо, але потім було дано роз`яснення - з самого тексту (ухвали з`їзду) витікає, що Меджліс кримськотатарського народу в такій раді брати участі не буде», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

За його словами, члени меджлісу і делегати курултаю - 9 з 19-ти членів ради представників кримськотатарського народу - не підуть на засідання, яке в найближчі два тижні за дорученням В.ЯНУКОВИЧА має скликати голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 26 серпня підписав указ «Питання ради представників кримськотатарського народу», яким скоротив склад органу з 33 до 19 осіб. Президент включив до складу ради, зокрема низку опозиційних меджлісу політиків. Згідно з указом, склад ради затверджує Глава держави.