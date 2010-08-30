У БЮТ кажуть, що скоро люди відчують «доброту» Азарова

Постанова уряду Миколи АЗАРОВА про заходи соціального захисту населення у зв’язку із підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги є свідченням того, що уряд прагне зберегти обличчя перед громадянами, заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді член фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, «ця постанова з’явилася у парламенті, тому що ситуація, яка є в Україні, налякала уряд, бо переважна більшість населення усвідомила, що ті обіцянки перед виборами про те, що ціни на газ не будуть підвищуватись, луснули, як мильні бульбашки, на початку діяльності цієї влади».

«Цю владу не порятували ні харківські угоди, ні передача Севастополя російському флоту», - додав В.БОНДАРЕНКО.

Депутат вважає, що постанова, яку пропонує уряд, є «таким собі способом випустити пару, адже вже сьогодні виникли проблеми, коли окремі місцеві ради, як у місті Ізюм, приймають рішення і звертаються до уряду, щоб уряд наклав мораторій на підвищення цін на ЖКП».

«Таким чином уряд відреагував і тепер намагається цим пустим папірцем, який навіть не є законом і нічого не змінює, зберегти свій імідж перед громадянами», - наголосив він.

«Сьогодні ми стали свідками політичного фарисейства нинішнього уряду, який хоче продовжувати добре виглядати в очах громадян, адже громадяни невдовзі через свою кишеню відчують всю "доброту" уряду АЗАРОВА і компанії», - зауважив В.БОНДАРЕНКО.