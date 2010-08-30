Янукович запропонував Німеччині взяти участь в реконструкції ГТС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Німеччині взяти участь в реконструкції української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на спільній прес-конференції з Федеральним канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ, яка відбулася сьогодні після їх зустрічі у Берліні.

«Сьогодні я ще раз переконався у тому, що Німеччина для України є стратегічним партнером в Європейському Союзі, з яким ми можемо працювати, обговорюючи і вирішуючи спільно багато різних напрямків, які є взаємовигідними для України та Німеччини», - сказав Президент України.

Як наголосив глава держави, одним із найбільш актуальних питань українсько-німецьких відносин є сфера енергетичної безпеки та розвитку української газотранспортної системи.

«Це дуже важливе питання, дискусія навколо якого повинна бути відкритою, прозорою. І, безумовно, ми повинні знайти ті рішення, які унеможливлять питання нестабільності постачання газу в Європу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що для України це є принципово: «Україна хоче і буде надійним партнером як для Росії – власника газу, так і для споживача – країн Європейського Союзу”.

У зв’язку з цим Президент України заявив, що українська сторона бачить Німеччину партнером у майбутньому процесі реконструкції ГТС.

«Таку пропозицію я сьогодні зробив», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.