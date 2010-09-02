Експерт дорікає меру Одеси, що той займається тільки виборами

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє, що моніторинг ситуації в Одесі показує, що команда мера Едуарда ГУРВІЦА зайнята виключно виборами, а не проблематикою міського господарства, тоді як губернатор Едуард МАТВІЙЧУК змушений зайняти активнішу позицію у рішенні господарських питань.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі експерта щодо дискусії між губернатором і міською радою Одеси.

«Найбільш яскравим прикладом неготовності команди мера ГУРВІЦА займатися одночасно виборами і господарськими питаннями - колапс у транспортній сфері, який досяг рівня загрози безпеці для жителів міста. Також очевидним є погіршення криміногенної ситуації в Південній Пальмірі», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, додавши при цьому, що заяви градоначальника про те, що такі явища стали нормою напередодні виборів, не витримують критики.

«Саме тому губернатор змушений посилювати свої вимоги до міської влади, деколи намагаючись виконувати ті функції, які мала була за визначенням виконувати команда ГУРВІЦА», - заявив експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, теза про те, що Е.ГУРВІЦ - менше зло, на найближчих виборах не спрацює, як і посилання на те, що за ним стоїть перевірена команда, «оскільки значна частина антирейтингу нинішнього градоначальника формувалася за рахунок неадекватності і непрофесіоналізму членів його команди». Саме тому, підкреслив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, «принципово важливо сформувати в майбутній міськраді потужну і ефективну більшість, чим, очевидно, і займатиметься на виборах лідер обласної організації Партії регіонів Едуард МАТВІЙЧУК».