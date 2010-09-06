300 голосів у парламенті коаліції можуть знадобитися вже завтра

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує керівникам фракцій завтра домовитись щодо голосування за проект змін до Конституції в частині строків повноважень депутатів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО нагадав, що парламент ухвалив рішення про розгляд 7 вересня проекту змін до Конституції. За його словами, на попередній сесії парламент 398-ма голосами проголосував за попереднє схвалення змін до Конституції України щодо повноважень депутатів місцевих рад. С.МІЩЕНКО зазначив, що завтра в першій половині дня відбудеться засідання комітету, а вже на вечірньому засіданні депутати зможуть розглянути і ухвалити ці зміни, для чого необхідно не менш як 300 голосів. Він також нагадав, що при попередньому ухваленні даного законопроекту жодних зауважень від народних депутатів щодо його змісту не надходило.

В.ЛИТВИН наголосив, що завтра керівники фракцій та голова профільного комітету мають зібратися і виробити узгоджену позицію щодо законопроекту, яким передбачено зміни до Конституції. Він наголосив, що необхідно все узгодити, щоб «не внести сум’яття в наступну виборчу кампанію». За його словами, виникають питання, зокрема, щодо терміну повноважень міських голів.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України попередньо схвалила закон про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів). “За” проголосували 396 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 136 та частин першої і другої статті 141 Конституції України щодо встановлення п’ятирічного строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах.