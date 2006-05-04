Ющенко повернувся до Києва
19:47, 04 травня 2006Політика
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Президент перебував з робочим візитом у Литві
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Вільнюса до Києва.
Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО перебував з робочим візитом у Литві 3-4 травня, де, зокрема, взяв участь у роботі Вільнюської конференції 2006 «Спільне бачення спільного сусідства».
У ході візиту Президент України також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ, Президентом Естонії Арнольдом РЮЙТЕЛЕМ, Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ, Президентом Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ, віце-президентом США Ричардом ЧЕЙНІ.
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