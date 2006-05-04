Ющенко повернувся до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з Вільнюса до Києва.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО перебував з робочим візитом у Литві 3-4 травня, де, зокрема, взяв участь у роботі Вільнюської конференції 2006 «Спільне бачення спільного сусідства».

У ході візиту Президент України також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ, Президентом Естонії Арнольдом РЮЙТЕЛЕМ, Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ, Президентом Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ, віце-президентом США Ричардом ЧЕЙНІ.