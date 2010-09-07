Кравчук лякає Януковича долею Брежнєва
Радить позбавитися "холуїв"
Перший Президент України Леонід КРАВЧУК рекомендує нинішньому главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ позбавитися людей, які вихваляють його.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив сьогодні в Києві під час прямої лінії з читачами газети «Аргументы и факты в Украине».
«Президент має позбавитися холуїв, які вихваляють його, інакше його винесуть, оскільки повиносили всіх свого часу – і Брежнєва, і інших», - сказав Л.КРАВЧУК.
За словами Л.КРАВЧУКА, йому неприємно було взнати, що у школі дітей зобов`язали вивчати програму Президента.
«Не можна сьогодні примушувати дітей у школі прославляти владу. Не програму Президента треба вивчати, а те, що робить Президент… Я не хочу дожити до того часу, коли моїй правнучці якийсь ідіот вручить портрет якогось Президента і змусить співати дифірамби…», - відзначив Л.КРАВЧУК.
Звертаючись до представників нинішньої влади, він закликав їх: «Зупиніться, хлопчики, зупиніться, тому, що зайдете так далеко і знаєте, чим це закінчиться…».