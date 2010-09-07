Кравчук лякає Януковича долею Брежнєва

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК рекомендує нинішньому главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ позбавитися людей, які вихваляють його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив сьогодні в Києві під час прямої лінії з читачами газети «Аргументы и факты в Украине».

«Президент має позбавитися холуїв, які вихваляють його, інакше його винесуть, оскільки повиносили всіх свого часу – і Брежнєва, і інших», - сказав Л.КРАВЧУК.

За словами Л.КРАВЧУКА, йому неприємно було взнати, що у школі дітей зобов`язали вивчати програму Президента.

«Не можна сьогодні примушувати дітей у школі прославляти владу. Не програму Президента треба вивчати, а те, що робить Президент… Я не хочу дожити до того часу, коли моїй правнучці якийсь ідіот вручить портрет якогось Президента і змусить співати дифірамби…», - відзначив Л.КРАВЧУК.

Звертаючись до представників нинішньої влади, він закликав їх: «Зупиніться, хлопчики, зупиніться, тому, що зайдете так далеко і знаєте, чим це закінчиться…».