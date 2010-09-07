Литвин пропонує БЮТ вести переговори з депутатами

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає фракцію БЮТ розблокувати роботу парламенту і шукати в сесійній залі підтримку їх пропозицій про запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

«Шановні колеги, ви виклали свою волю, своє бачення, Верховна Рада не підтримала. Давайте, проводьте переговори з депутатами, давайте заручайтеся підтримкою 226 (депутатів) і вносьте відповідний проект закону», - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відмовилася встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та газ.

З даного питання розглядалися 4 проекти постанови. Один з них був внесений представниками фракції КПУ і отримав найбільшу підтримку депутатів – 200 з 421.

Проект постанови, внесений депутатом Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ), підтримали 176 з 421, Романа ЗВАРИЧА – 174 з 421, та Юрія КАРМАЗІНА – 174 з 421.

Після такого не результативного голосування депутати від фракції БЮТ одразу заблокували трибуну парламенту.

Депутат від фракції БЮТ О.ЛЯШКО, виступаючи з трибуни, зауважив, що представники БЮТ наполягають на повторному голосуванні цього питання.