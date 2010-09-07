Харківський тервиборчком знайшов «дірку» в законі про місцеві вибори
Заборона є, відповідальності немає
Новим законом про місцеві вибори не передбачено відповідальність за розміщення політичної реклами до початку виборчої кампанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.
Він підкреслив, що закон дозволяє починати ведення передвиборчої агітації наступного дня «після реєстрації кандидатів на посаду мерів або депутатів», і тому «реклама, яка сьогодні висить, – це порушення закону з боку усіх суб’єктів виборчого процесу, у тому числі й майбутніх суб’єктів».
Голова тервиборчкому вважає, що розділ закону про місцеві вибори стосовно ведення передвиборчої агітації недосконалий.
«На мій погляд, розділ, що стосується проведення агітації у виборчому процесі, написаний дуже слабо. Мені здається, що він написаний таким чином, що це дає можливість розмістити ту рекламу, яка сьогодні є у місті Харкові, і за неї не відповідати, як за рекламу передвиборної агітаційної роботи», - зазначив він.
М.СЕЛЕЗНЬОВ підкреслив, що на сьогодні де-юре «немає суб’єктів виборчого процесу», окрім потенційних суб’єктів виборчого процесу та виборців, а тому політична реклама перебуває поза законом.