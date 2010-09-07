Турчинова викликають на допит в СБУ

Служба безпеки України 8 вересня викликає на допит заступника голови БЮТ, колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За повідомленням прес-служби, О.ТУРЧИНОВА у СБУ чекають завтра на 9.30 за адресою вул. Володимирська, 33.

Наразі невідомо, по якій саме справі викликають О.ТУРЧИНОВА.

Як повідомляв УНІАН, нині під вартою перебувають двоє високопосадовців, які працювали у попередньому уряді Юлії ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО та екс-начальник Державної митниці Анатолій МАКАРЕНКО.

Крім того, колишнього міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА оголошено у міжнародний розшук.

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО нещодавно заявив про високу вірогідність арешту колишнього першого віце-прем’єра О.ТУРЧИНОВА.

"Останнім часом Генпрокуратура вирішує лише одне завдання - шукає компромат на Олександра ТУРЧИНОВА, і ймовірність його арешту висока", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, арешти А.МАКАРЕНКА та І.ДІДЕНКА пов`язані з наміром влади "знайти компромат" на найближчих соратників Ю.ТИМОШЕНКО.