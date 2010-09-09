Зварич каже, що йому погрожують люди Фірташа

Депутат від НУНС Роман Зварич заявляє, що йому і його дружині Світлані загрожують невідомі.

З відповідною заявою він виступив на третьому засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, повідомляє "Дзеркало тижня".

Зварич повідомив, що буквально з перших днів діяльності комісії за ним і його сім`єю було встановлено стеження.

Він сфотографував номери автомобілів, в яких знаходилися невідомі, і передав їх у правоохоронні органи.

У міліції йому повідомили, що дані номери в базах ДАІ не значаться.

Депутат розповів, що з його дружиною зустрічався невідомий, який назвав себе представником співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа. Він нібито погрожував їй, якщо Зварич не підпише рішення комісії на користь компанії.

За словами депутата, він відмовився йти на поступки.

"Після моєї відмови цей тиск лише посилився", - заявив Зварич.

Зварич додав, що дружина детально описала зустрічі з "представником Фірташа" і передала до одного з посольств іноземних держав на той випадок, якщо з нею або членами її сім`ї щось трапиться.

Нардеп також додав, що зустрічався з головою СБУ Валерієм Хорошковським у зв`язку з подією. Той, як уточнив Зварич, запевнив, що не давав жодних розпоряджень щодо перевірок діяльності фірм його дружини.

Українська правда