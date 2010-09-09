Проти тих, хто не пройшов медогляд, запровадять каральні санкції?

Міністерство охорони здоров`я вчора оприлюднило наказ про введення обов`язкового щорічного медичного огляду громадян. Таким чином в Мінохоронздоров`я розраховують одержати повне уявлення про стан здоров`я населення. У міністерстві також відзначають, що диспансеризація може бути введена вже в 2011 році, і не виключають, що стосовно осіб, що пред`явили фальшиві довідки про її проходження, будуть застосовані санкції. Втім, лікарі відзначають, що в демократичному суспільстві буде складно зобов`язати громадян пройти обов`язковий медогляд. Наказ вступить в дію тільки після реєстрації в Мін`юсті.

Оприлюднений вчора наказ про диспансеризацію населення є одним із заходів державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги до 2011 року, схваленою Верховною Радою 22 січня. Передбачається, що дільничний лікар плануватиме медогляди всіх громадян, що проживають на території обслуговування поліклініки, і вести персоніфікований облік тих, хто пройшов диспансеризацію.

Як повідомила "Коммерсанту-Украина" заступник директора департаменту розвитку медичної допомоги Мінохоронздоров`я Зоя Крушинська, зараз наказ проходить реєстрацію в Мін`юсті, після чого вступить в силу. "За попередніми підрахунками всеукраїнська диспансеризація обійдеться приблизно в 6 млрд грн. Після того, як ця цифра буде узгоджена в Кабміні, почнеться реалізація програми", - додала пані Крушинська.

За словами заступника голови громадської ради при Мінохоронздоров`я Андрія Гука, стимулювати населення проходити медогляди передбачається різними способами: "Наприклад, люди, що не пройшли диспансеризацію, не зможуть брати участь в програмі реімбурсації, розробленою Мінохоронздоров`я. Ця програма передбачає часткову компенсацію засобів, витрачених на медикаменти вітчизняного виробництва, перелік яких буде встановлений міністерством". Гроші за медикаменти планується повертати або за місцем роботи, або у вигляді податкових пільг, а за фальшиві довідки будуть введені окремі санкції. "Якщо у пацієнта буде виявлено хронічне захворювання, не вказане в довідці про диспансеризацію, лікар і пацієнт нестимуть рівну відповідальність за підробку документів", - додав пан Гук.

Введення каральних санкцій одночасно із загальною диспансеризацією минулого року пропонував екс-міністр охорони здоров`я Василь Князевич: законодавчо обмежити можливості тих, хто не пройшов медогляд, в страхуванні, кредитуванні, при прийомі на роботу і навчання.

Цікаво, що ні колишнє, ні нинішнє керівництво Мінохоронздоров`я не переймалосяя питанням: хто оплачуватиме людям відсутність на роботі в дні проходження обов`язкового медогляду.