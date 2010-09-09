До приїзду Януковича у Бучі вночі настилали нову траву (фото)

Президент Віктор Янукович у четвер, 9 вересня, здійснить робочу поїздку до міста Буча Київської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, о 10:00 він візьме участь у церемонії відкриття погруддя Т.Г. Шевченка, а о 10:30 під головуванням президента відбудеться виїзне засідання Ради регіонів.

При цьому до приїзду президента, як спостерігав кореспондент "Української правди", готувалися навіть пізно вночі з середи на четвер.

Так, о пів на другу ночі на новій площі в Бучі працювали близько 30 осіб: фарбували бордюри, укочували траву (за словами робітника, один квадратний метр такого газону коштує 40 гривень), клали плитку, упорядковували газони.

О пів на другу ночі на площі з`явився мер Бучі Анатолій Федорук - у теплому жилеті поверх ділового костюма. Ще через декілька хвилин журналіст побачив начальника архітектурного відділу Бучі.

За їхніми словами, ідея про створення площі з`явилася ще декілька років тому (за словами Федорука - роки два назад). Але будують її ударними темпами останні 3,5 тижні.

Федорук на розпити відповідав, що все будівництво в Бучі було заплановано заздалегідь, а не з нагоди приїзду президента.

Місцеві мешканці відзначають, що за останній місяць роботи велися мінімум на 4-х об`єктах одночасно - проводилося облицювання будівлі міськради, навпроти нього, у дворі лікарні, побудували фонтан, будувалися автобусна розв`язка біля залізничного вокзалу й безпосередньо площа з погруддям Тараса Шевченка.

Площу побудували на території Бучацького інтернату (пару років тому Янукович уже приїжджав туди на 1 вересня) - посунули паркан.

Крім того, за останній тиждень уздовж траси в Бучі з`явився мінімум 5 пар біг-бордів із привітальними плакатами на честь Ради регіонів (по стенду з кожного боку дороги). Такі ж розміщені в Бучі.

А в четвер вранці на станції залізничного вокзалу у Бучі зібралося багато людей, у групі учнів сказали, що вони з ірпенського коледжу і їм сказали приїхати в Бучу.

Українська правда