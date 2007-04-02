В Нашій Україні побачили початок процедури розпуску парламенту

Коментуючи проведення консультацій Президента України Віктора Ющенка щодо політичної ситуації в країні, член фракції “Наша Україна” Микола Оніщук заявив, що “проведення таких консультацій є обов’язковою нормативною умовою, яка має передувати прийняттю Главою держави рішення щодо розпуску парламенту. Це є конституційна вимога”.

Оніщук зауважив, що “те, що на цих консультаціях буде відсутній прем’єр-міністр, є зрозумілим, оскільки перелік осіб, які мають бути присутніми на подібних консультаціях - є нормативно визначеним”.

“У нормативному плані завершення таких консультацій означає, що Президент відкриває, власне, дорогу до можливого підписання указу щодо дострокового припинення повноважень парламенту, а, значить, і щодо дострокових парламентських виборів, - заявив Микола Оніщук. - Хоча проведення – чи не проведення – таких консультацій абсолютно не може вплинути на наявність чи відсутність формальних підстав для прийняття відповідного рішення. Це просто означатиме, що конституційна вимога буде виконана”.

Оніщук також зауважив що “це не означає, що голова держави не може вже поза межами цієї формалізованої процедури провести окремі зустрічі з прем’єр-міністром, і я не відкидаю такої можливості”.

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