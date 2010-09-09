Регіонал не побачив «ніякого смислового навантаження» у проектах опозиції

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що представники опозиції пропонують парламенту розглянути рішення, які не несуть «ніякого смислового навантаження»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи блокування членами фракції «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА» парламентської трибуни.

За словами О.ЄФРЕМОВА, той факт, що депутати з фракції «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА» залишили сесійну залу, свідчить про те, що «депутати з коаліції більшу частину часу все-таки не відпочивали, а працювали, а колеги з опозиції, мабуть, добре відпочили, тому в них немає необхідності сидіти на робочих місцях, і вони вирішили постояти біля трибуни».

У той же час О.ЄФРЕМОВ не заперечує, що представники коаліції проводитимуть консультації з опозиціонерами. «Більша частина людей там настроєна конструктивно», - додав він.

О.ЄФРЕМОВ вважає недоцільною пропозицію опозиції прийняти постанову, в якій парламент звернеться до уряду із закликом відмінити рішення з приводу підвищення цін на газ і житлово-комунальні послуги. За його словами, не можна приймати рішення, «які не несуть по суті справи ніякого смислового навантаження». «Це безглуздо», - додав лідер фракції Партії регіонів.

Він вважає, що прийняття постанови, на якій наполягає опозиція, «не зніме блокування, оскільки для них головне - не прийняття якогось документа, а для них головне - сам процес».