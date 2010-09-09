Регіонал не побачив «ніякого смислового навантаження» у проектах опозиції
Й зрозумів, що для них головне
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що представники опозиції пропонують парламенту розглянути рішення, які не несуть «ніякого смислового навантаження»
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи блокування членами фракції «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА» парламентської трибуни.
За словами О.ЄФРЕМОВА, той факт, що депутати з фракції «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА» залишили сесійну залу, свідчить про те, що «депутати з коаліції більшу частину часу все-таки не відпочивали, а працювали, а колеги з опозиції, мабуть, добре відпочили, тому в них немає необхідності сидіти на робочих місцях, і вони вирішили постояти біля трибуни».
У той же час О.ЄФРЕМОВ не заперечує, що представники коаліції проводитимуть консультації з опозиціонерами. «Більша частина людей там настроєна конструктивно», - додав він.
О.ЄФРЕМОВ вважає недоцільною пропозицію опозиції прийняти постанову, в якій парламент звернеться до уряду із закликом відмінити рішення з приводу підвищення цін на газ і житлово-комунальні послуги. За його словами, не можна приймати рішення, «які не несуть по суті справи ніякого смислового навантаження». «Це безглуздо», - додав лідер фракції Партії регіонів.
Він вважає, що прийняття постанови, на якій наполягає опозиція, «не зніме блокування, оскільки для них головне - не прийняття якогось документа, а для них головне - сам процес».