Тимошенко написала відкритий лист до Януковича

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вимагає припинити рейдерські атаки на партію “Батьківщина”.

Про це йдеться у відкритому листі до Президента України, почесного голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНІАН.

“Досить красти! Зупиніться! Поверніть партію “Батьківщина” людям, які їй вірять і хочуть за неї голосувати. Ви позбавляєте мільйони громадян нашої країни права вибору, зазіхаєте на свободи людей. Не ви їх давали, і не вам їх забирати”, - процитувала Ю.ТИМОШЕНКО свій лист до В.ЯНУКОВИЧА.

Лідер “Батьківщини” інформує В.ЯНУКОВИЧА про дії міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, який не реєструє новообраних керівників партійних осередків “Батьківщини”, таким чином залишаючи в реєстрах звільнених керівників, які перейшли під дах Партії регіонів. “За вашим дорученням, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ незаконно видав звільненим керівникам нашої партії фальшиві партійні печатки, якими вони зараз користуються, а міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ незаконно видав їм фальшиві свідоцтва про реєстрацію. Колективний злочин завершено”, - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що звертається до В.ЯНУКОВИЧА з відкритим листом, аби задокументувати для історії його персональну відповідальність за згортання демократичних процесів в Україні та за зачистку опозиційних партій.

“Я не тішу себе ілюзіями, але закликаю вас усвідомити, що запущений особисто вами сценарій проведення нечесної виборчої кампанії завдасть удару не лише по вашій репутації, а і по міжнародному іміджу України. Я вимагаю від вас зняти блокаду з участі у виборах нашої політичної сили”, - наголосила лідер “Батьківщини”.

За її словами, у випадку, якщо В.ЯНУКОВИЧ не припинить рейдерські дії керівника Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА, міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА та Печерського районного суду Києва, партія “Батьківщина” оголосить у двох областях – Київській та Львівській – бойкот виборам як публічний вирок антиконституційній діяльності В.ЯНУКОВИЧА і як персональний вирок Президенту України “як могильщику свободи”.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня лідер «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її партія фактично позбавлена можливості брати участь у місцевих виборах вже у чотирьох областях. «Ми не будемо брати участь, якщо не буде виправлена ситуація, в Харківській, Київській, Львівській і Луганській областях», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в цих областях відбулася зміна керівників обласних організацій партії, однак органи юстиції не беруть до відома інформацію про зміну керівників.

7 вересня Головне управління юстиції в Харківській області повідомило, що зареєструвало колишнього голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА головою Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

8 вересня глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН рішуче заперечив звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО про його причетність до створення перешкод для участі партії "Батьківщина" у місцевих виборах. За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, це виключно наслідок внутрішніх конфліктів у партії та "конкуренції за місце в списках".