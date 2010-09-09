Янукович заявив начальнику Генштабу, що його «казки» більше не слухатиме

Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом повернеться до розгляду питання про відповідальність керівництва Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України за ситуацію в армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, що проходить у м. Буча Київської області.

«Я не зняв питання серйозних недоліків у Збройних силах України», - заявив В.ЯНУКОВИЧ. (8 липня на засіданні Ради національної безпеки та оборони України глава держави жорстко розкритикував роботу керівництва Міноборони і Генштабу – УНІАН).

В.ЯНУКОВИЧ звернувся до присутнього на засіданні начальника Генштабу ЗСУ генерал-полковника Григорія ПЕДЧЕНКА і попередив його про персональну відповідальність за це питання.

«Майте на увазі – я його не зняв, і найближчим часом буду розглядати. Ви поруч з міністром будете стояти і відповідати за це. Не розповідати мені казки, що не там фотографували інспектори, яких я посилав, а будете відповідати», - наголосив Верховний головнокомандувач ЗСУ.

Він також підкреслив, що влада повинна забезпечити боєздатність армії, яка повинна бути спроможною у будь-який час захистити незалежність України, недоторканність державних кордонів і гідність наших громадян.