Київрада ліквідувала райради у столиці

Київська міська рада ліквідувала районні у м. Києві ради з 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 95 депутатів Київради з 110 зареєстрованих в залі, проти висловилися 12.

Київрада припинила з 31 жовтня шляхом ліквідації районні в місті Києві ради: Голосіївську, Дарницьку, Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, Солом’янську, Шевченківську райради, а також їх виконавчі органи – відповідні районні державні адміністрації.

Згідно з рішенням Київради, повноваження депутатів районних у місті Києві рад п’ятого скликання вважатимуться припиненими з 31 жовтня 2010 року.

Рішенням також передбачається у десятиденний термін, з дня набрання чинності цього рішення, утворити ліквідаційні комісії районних у м. Києві рад та адміністрацій, а також вжити заходів щодо забезпечення функціонування райадміністрацій на базі виконавчих органів районних рад, які ліквідовуються відповідно до цього рішення.

Крім того, рішенням доручається Київській міській державній адміністрації протягом місяця з дня набрання чинності рішення Київради, подати на її розгляд пропозиції щодо прийняття у власність територіальної громади міста Києва нерухомого та рухомого майна, коштів, підприємств, установ та іншого майна райрад Києва та їх органів.

Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.