БЮТ і частина НУ-НС не прийшли на вечірнє засідання ВР

На вечірньому засіданні Верховної Ради відсутні народні депутати з фракції “БЮТ – Батьківщина” і більшість депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, із фракції НУ-НС в сесійній залі присутні менш як 10 народних депутатів.

В залі на місцях, де розташована фракція “БЮТ – Батьківщина” розміщені плакати: «Україна без людей», «На кладовище раніше, ніж на пенсію», «Стоп комунальному свавіллю», а на урядовій ложі розміщений плакат «Погіршення життя вже сьогодні».

Народні депутати України продовжують розгляд законопроектів.

На даний час розглядають зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція БЮТ залишила сесійну залу на знак протесту проти того, що коаліція відмовляється розглядати ряд законопроектів від опозиції, які передбачають, зокрема, введення мораторію на підвищення цін на газ та житлово-комунальні послуги, запровадження податкових канікул для малого бізнесу.