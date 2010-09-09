Медведько створив спецгрупу на час виборчої кампанії

16:40, 09 вересня 2010
Політика
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Генпрокурор розіслав підлеглим листа

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО наголошує на неприпустимості втягнення органів прокуратури у політику під час проведення місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на розширеній колегії у Генеральній прокуратурі.

Звертаючись до підлеглих, генпрокурор нагадав, що в цьому місяці ним було направлено в регіони відповідного листа щодо дій органів прокуратури під час передвиборчих перегонів.

«Прошу безумовно виконувати те, що було в ньому», - сказав генпрокурор, підкресливши, що законом заборонено втручання у виборчий процес. “В ході виборчого процесу правоохоронні органи повинні діяти на принципах законності та об’єктивності, не допускати втягнення органів прокуратури в політику», - наголосив О.МЕДВЕДЬКО.

Також він поінформував присутніх у залі колегії про те, що у Генеральній прокуратурі створена спеціальна робоча група на час виборчої кампанії. Також він наполегливо попросив підлеглих повідомляти невідкладно генпрокуратуру про найбільш суттєві порушення виборчого законодавства, які будуть виявлятися.

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