"1+1" відсвяткує 15-річчя концертом на Майдані Незалежності

З нагоди 15-річного ювілею каналу "1+1" на Майдані Незалежності у Києві пройде святковий концерт за участю популярних гуртів "Океан Ельзи" та "Бі-2". Знамениті музиканти виконають свої найвідоміші хіти.

Концерт за участю уславлених музикантів відбудеться 12 вересня, захід розпочнеться о 20:00. Вхід вільний.

Акредитація преси на ювілейний концерт «1+1» до спеціальної прес-зони відбувається за умови анонсування концерту. Телефон для акредитації: +38 044 490 70 96 (прес-служба «1+1», Марія Желєзняк). "1+1" - загальнонацiональний україномовний телеканал, один із лідерів вiтчизняного телевиробництва та найулюбленiших телеканалiв українських глядачiв.