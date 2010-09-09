Медведько сказав, у чому обвинувачують екс-керівника Держказначейства

Колишнього керівника Держказначейства Тетяну СЛЮЗ обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

Про це в інтерв`ю журналу «Профиль»заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Є рішення суду про затримання і доставку до суду першого керівника Держказначейства для обрання запобіжного заходу. Генеральна прокуратура наполягатиме на її утриманні під вартою», - сказав генпрокурор.

О.МЕДВЕДЬКО уточнив, що цю кримінальну справу порушено за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Держказначейства. За цією справою висунуто звинувачення колишньому першому заступнику керівника цього органу Тетяні ГРИЦУН. За рішенням суду її заарештовано.

Як зазначається у матеріалах справи, розглянутих Печерським районним судом Києва, посадовці Держказначейства у період з жовтня 2009 року по січень 2010 року давали вказівки своїм підлеглим не перераховувати конкурсні гарантії у сумі 800 млн. грн. учасникам конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу: компаніям «Нортіма» і «Фрунзе-Флора».

Наприкінці квітня поточного року зобов`язання з повернення конкурсної застави було передане від Фонду держмайна до Державної виконавчої служби.

Крім того, Київський апеляційний господарський суд виніс ухвалу про виплату компанії "Нортіма" додатково 2,6 млн. грн. у вигляді компенсації за прострочення і відшкодування збитку від інфляції.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня під час ефіру "Шустер live" лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що всіма арештами її соратників влада намагається залякати іншу частину її команди.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що на даний час екс-голова Держказначейства за її правління Тетяна СЛЮЗ переховується. "Я її захистила. І я далі її захищатиму", - сказала лідер партії "Батьківщина". За її словами, ніхто навіть і не міг подумати, що її заступника заарештують і посадять за грати. "За що? 800 млн. грн. не повернули двом корпораціям, а віддали пенсії і заробітну платню людям в той час, коли криза розривала країну", - додала вона.

Довідка УНІАН. 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СІБУР») , ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» за переможця конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною.

Конкурсна гарантія була повернена тільки «Азот-Сервіс».