Яценюк про світову кризу, старі рецепти, пенсійний вік і сільське господарство

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що країни можуть вийти з кризи завдяки стимулюванню внутрішнього споживання і пошуку нових ринків збуту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це він сказав сьогодні, виступаючи на 20-му Економічному форумі в польському місті Криниця-Здруй на пленарній сесії «Як наздогнати втрачений час?», присвяченій наслідкам світової фінансової кризи.

На його думку, «остання світова криза була не економічною, а геополітичною».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «старі рецепти подолання цієї кризи: скорочення соціальних витрат, посилення податкового тиску, збільшення тарифів – або не працюють, або дають короткочасний ефект». За його словами, «щоб реально вийти з кризи, необхідно стимулювати внутрішнє споживання, шукати нові ринки збуту і досягати кращої якості за меншу вартість».

А.ЯЦЕНЮК взяв участь у дискусії щодо доцільності підвищення пенсійного віку. Він зазначив, що підвищення пенсійного віку не є ефективним методом вирішення цієї проблеми. «Робити віковий бар`єр виходу на пенсію вищим за середню тривалість життя - аморально», - наголосив лідер «Фронту змін». За його словами, необхідно розвивати внутрішнє виробництво, створювати нові робочі місця, що дасть змогу збільшити надходження до Пенсійного фонду.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що міжнародні організації повинні переглянути свої методи впливу на країни. За його словами, існуючі на даний момент механізми багато в чому стали причиною нинішньої глобальної світової кризи. «Старі методи економічного впливу на країни з боку міжнародних організацій не принесли очікуваного результату. Необхідно шукати нові підходи і комплексні рішення», - сказав він.

Говорячи в цьому зв`язку про Україну, лідер «Фронту змін» наголосив, що це країна з великим сільськогосподарським потенціалом. Він вважає, що потрібно створити всі умови для підтримки вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції. «Це - та галузь, яка, по суті, витягне Україну з кризи. Я переконаний, що Україна зможе стати ключовим гравцем на світовому аграрному ринку і важливою ланкою запобігання світовій продовольчій кризі», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.