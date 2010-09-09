Партія регіонів схвалила проект нової програми і розійшлася

Національні збори Партії регіонів схвалили проект нової національної загальнопартійної програми «Будуємо нову країну!».

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення було ухвалено національними зборами Партії регіонів, які були проведені сьогодні у Києві.

Як йдеться у резолюції національних зборів, зазначена програма «спрямована на забезпечення нової, кращої якості життя для кожного громадянина нашої держави, розвиток місцевого самоврядування, налагодження соціального партнерства органів державної влади та територіальних громад”.

Національні збори Партії регіонів також закликали усі політичні сили гідно провести чергову виборчу кампанію, «не перетворюючи її на майданчик для відпрацювання брудних політичних технологій, та законними, відкритими діями підтвердити статус України як демократичної правової держави, яка сповідує свободу слова та прозорість виборчого процесу і впевнено крок за кроком торує шлях до об’єднаної Європи».

«Ми висловлюємо підтримку курсу масштабних реформ, проголошених Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, його знаковим ініціативам та ефективним практичним діям, спрямованим на зміцнення фінансової самостійності територіальних громад, перетворення місцевого самоврядування на дієвий, самодостатній інститут народовладдя», - також зазначено у резолюції національних зборів Партії регіонів.

Як зауважив голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ, зазначений проект документа прийнятий за основу, але буде остаточно доопрацьований з тим, щоб урахувати всі висловлені під час сьогоднішнього засідання зауваження.

На цьому Національні збори Партії регіонів завершили свою роботу.

Після виступу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА голова партії Микола АЗАРОВ оголосив дебати, в яких взяли участь лише двоє людей: голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН і представник Партії регіонів з Рівненської області Алла ІВОЙЛОВА.

Обидва виступаючі відзначили, що для реалізації програми «Будуємо нову Україну!» необхідна консолідація всіх гілок влади, що в даний час і відбувається в країні.

Після виступів М.АЗАРОВ запропонував учасникам зборів проголосувати за резолюцію національних зборів.

«Чи є якісь зауваження, зміни, доповнення? Документ відпрацьований якісно організаційною комісією, я так розумію. Є пропозиція прийняти з урахуванням пропозицій Президента України, почесного лідера партії за основу, щоб ми надалі її змогли відкоригувати, виходячи зі специфіки регіональних завдань», - запропонував він.

Всі 292 учасники Національних зборів Партії регіонів одностайно підтримали резолюцію.