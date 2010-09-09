Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пишається Партією регіонів і вірить у її майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму виступі на Національних зборах Партії регіонів

Звертаючись до членів Партії регіонів, почесний лідер партії зауважив, що ті іспити, які пройшла партія за останні роки, дає можливість побачити майбутнє політичної сили. “Партія, яка формувалась в умовах складної політичної та економічної ситуації в країні, яка пройшла іспити – двічі бути при владі і показувати результат – зобов’язана зараз зробити все, щоб об’єднати український народ навколо будівництва сильної держави з могутньою економікою, навколо покращення життя українського народу”, - наголосив Президент.

Він зауважив, що пам’ятає різні часи. “Я пам’ятаю ті часи, коли наші опоненти вважали, що ми вже не піднімемось, і вирішили, що той корабель, назва якого була Партія регіонів, вже потихеньку тоне, і дехто навіть почав з нього тікати. Але наші вітрила витримали, і команда не зігнулась під шквалами цькувань і переслідувань. Ми залишились самими собою – такими, якими хотіли нас бачити наші батьки, такими, якими мріяли бути. Ми позбулись штрейкбрехерів, як кажуть, і стали ще міцнішими”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.