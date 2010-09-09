"Наша Україна": коаліція публічно принижує українців у власній державі

Пропонуючи закон про мови, коаліція здійснює публічне приниження українців у власній державі. Про це йдеться в заяві партії «Наша Україна», переданій в УНІАН.

В заяві наголошується, що внесений 7 вересня народними депутатами України Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ та Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИЙ проект закону «Про мови в Україні», у разі його прийняття, кардинально змінює напрямок і перспективи розвитку і Української держави, і української нації загалом.

”Його стратегічне завдання полягає в тому, щоб в обхід норми Конституції про єдину державну мову явочним порядком створити ситуацію, за якої громадяни зможуть жити в країні, фактично не перетинаючись з українською державною мовою ані у ЗМІ, ані в кіно, ані в системі освіти, ані в жодній іншій сфері суспільної діяльності”, - вважають в партії.

В “Нашій Україні” зауважують, що цим законом фактично відновлено норму радянського закону 1959 р. про те, що мовний режим навчання у державних школах та вузах встановлюється за бажанням батьків. Крім цього, законом передбачено, що мову навчання у приватному вузі, а також мову мовлення приватних телекомпаній в Україні визначають власники, мову дубляжу кіно і телефільмів визначають телерадіоорганізації і т.д. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення втрачає повноваження контролю за українським мовленням.

”Фактично пропонований цим законом мовний режим спрямований на поновлення цілеспрямованого процесу русифікації України, яка була зупинена з проголошенням незалежності України у 1991 р. Закон, внесений коаліцією, спрямований не на захист прав росіян в Україні, а на публічне приниження українців, їх культурне й мовне упослідження у своїй державі”, - вважають у партії “Наша Україна”.

В заяві підкреслюється, що геополітичні наслідки ухвалення антиукраїнського закону «Про мови в Україні» приведуть до включення більшості території України до складу створюваного Російською державою цивілізаційного простору «Русского мира». У російських офіційних документах вже давно і неодноразово наголошувалось, що «обеспечение эффективного функционирования русского языка» у колишніх республіках СРСР є «основой развития интеграционных процессов в СНГ».

”Фактично йдеться про закладення основ створення російської України. Той вибух захоплення, який прокотився у російських ЗМІ після оприлюднення проекту закону про мови, є зайвим свідченням, на кого працює і чиї вказівки виконує нинішній владний режим в Україні”, - наголошують в “Нашій Україні”.

Вони вважають, що пропонувати такі законопроекти і голосувати за них в Україні можуть лише люди, які глибоко ненавидять усе українське і свідомо чи підсвідомо бажають, щоб українська мова та культура пішли в небуття – або знову опинились на маргінесі суспільного розвитку.

”Ухвалення цього законопроекту коаліцією московських посіпак може перекреслити усі основні здобутки українського державотворення останніх двадцяти років. Саме тому завданням усіх патріотичних сил має стати унеможливлення цього дійства”, - йдеться в заяві.

Політична партія «Наша Україна» звертається до всіх патріотичних сил України. “Це саме той випадок, коли відступ у цьому питанні приведе до поразки української державності у подальшій перспективі. Саме тому закликаємо усі парламентські та позапарламентські сили до вжиття усіх можливих засобів для недопущення торжества антиукраїнських сил і попрання прав українців”, - наголошує “Наша Україна”.