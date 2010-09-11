"За Україну!" закликає виступити на захист української мови
Від русифікації, нищення та ганебного закону
Партія “За Україну!” розцінює внесення керівниками депутатських фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії України та Блоку Литвина законопроекту про мови як “виклик кожному українцеві і оголошення українській мові відкритої війни на знищення”.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови партії “За Україну” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.
”Всупереч Конституції, яка визначає українську мову єдиною державною і зобов’язує державу забезпечувати її розвиток та функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, законопроект проголошує так звану “українсько-російську двомовність” і створює механізми витіснення української мови з усіх сфер життя – освіти й культури, науки й соціальної сфери, органів влади й бізнесу”, - підкреслюється у заяві.
Водночас, зауважує В.КИРИЛЕНКО, “згадки в проекті про українську мову як державну і залишення теоретичної можливості її використання в окремих сферах не повинні вводити в оману”.
“Аналіз змісту законопроекту не залишає жодних сумнівів: єдина його мета - продовження політики русифікації України, що її здійснювали Російська імперія та комуністичний режим СРСР. При цьому окремі положення закону передбачають навіть гірші умови існування української мови, ніж за часів комуністичної окупації”, - вважає політик.
Як також заявляє В.КИРИЛЕНКО, “стає очевидним, що політичні сили, які здатні внести такий закон, а отже - свідомо нищити мову власної держави, здатні зазіхнути й на саму державну незалежність і становлять реальну загрозу для існування України як самостійної держави”.
”Ми закликаємо всіх свідомих громадян України об’єднатися для захисту нашої мови й національної гідності і спільними зусиллями не допустити ухвалення цього ганебного закону”, - наголошує лідер партії “За Україну!”.