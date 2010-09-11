"За Україну!" закликає виступити на захист української мови

Партія “За Україну!” розцінює внесення керівниками депутатських фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії України та Блоку Литвина законопроекту про мови як “виклик кожному українцеві і оголошення українській мові відкритої війни на знищення”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови партії “За Україну” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

”Всупереч Конституції, яка визначає українську мову єдиною державною і зобов’язує державу забезпечувати її розвиток та функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, законопроект проголошує так звану “українсько-російську двомовність” і створює механізми витіснення української мови з усіх сфер життя – освіти й культури, науки й соціальної сфери, органів влади й бізнесу”, - підкреслюється у заяві.

Водночас, зауважує В.КИРИЛЕНКО, “згадки в проекті про українську мову як державну і залишення теоретичної можливості її використання в окремих сферах не повинні вводити в оману”.

“Аналіз змісту законопроекту не залишає жодних сумнівів: єдина його мета - продовження політики русифікації України, що її здійснювали Російська імперія та комуністичний режим СРСР. При цьому окремі положення закону передбачають навіть гірші умови існування української мови, ніж за часів комуністичної окупації”, - вважає політик.

Як також заявляє В.КИРИЛЕНКО, “стає очевидним, що політичні сили, які здатні внести такий закон, а отже - свідомо нищити мову власної держави, здатні зазіхнути й на саму державну незалежність і становлять реальну загрозу для існування України як самостійної держави”.

”Ми закликаємо всіх свідомих громадян України об’єднатися для захисту нашої мови й національної гідності і спільними зусиллями не допустити ухвалення цього ганебного закону”, - наголошує лідер партії “За Україну!”.