Коаліція ВР: в Україні утверджується торжество європейських цінностей

Парламентська коаліція запевняє представників Європейської народної партії, що в Україні послідовно утверджується торжество європейських цінностей.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи» у Верховній Раді України шостого скликання до Європейської народної партії з приводу резолюції Політичної асамблеї ЄНП, в якій висловлюється стурбованість згортанням свободи слова в Україні та засуджується втручання держави Україна у внутрішні справи партії «Батьківщина».

У зверненні зазначається, зокрема, що коаліція у ВР «з великою повагою та приязню ставиться до Європейської народної партії, яка є однією з провідних та найбільш впливових політичних сил у Європейському співтоваристві». «Ми сповідуємо близькі світоглядні принципи, що ґрунтуються на засадах демократії, всебічного дотримання прав і свобод людини та громадянина», - йдеться у зверненні коаліції.

З огляду на це коаліціянти зазначають, що були «дуже стурбовані резолюцією щодо ситуації в Україні, яка була ухвалена на засіданні політичної асамблеї ЄНП».

«Ми хочемо запевнити, що факти, викладені у згаданій резолюції, об`єктивно не відображають суспільно-політичні реалії і процеси, які мають сьогодні місце в Україні», - заявляють представники більшості українського парламенту.

На їхню думку, в резолюції ЄНП «відображена дещо однобока точка зору на ситуацію». «Цю точку зору активно пропагує певна частина опозиційних сил України. Водночас, в Україні як у демократичній країні, існує багато політичних сил, у тому числі й опозиційних, які мають іншу точку зору щодо політичних процесів, які нині відбуваються», – зауважили коаліціянти.

Також вони нагадали європейським політикам, що «саме в різноманітності поглядів полягають одні з фундаментальних принципів демократії – толерантність і плюралізм думок».

Коаліція ВР запевнила “європейських колег”, що «Україна послідовно рухається до стратегічної мети», проголошеної зі здобуттям незалежності, – побудова демократичної, правової європейської держави.

«Ми як парламентська більшість, що послідовно виступає за торжество європейських цінностей в Україні та підтримує європейську інтеграцію нашої країни, завжди готові ознайомити наших європейських колег із нашою точкою зору і навести відповідні переконливі аргументи», - заявляють депутати від більшості.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Європейська народна партія схвалила резолюцію своєї Політичної асамблеї, де висловила стурбованість згортанням свободи слова в Україні та засудила втручання держави Україна у внутрішні справи партії «Батьківщина».

Партія регіонів через свою прес-службу заявила, що резолюція ЄНП була написана у київському штабі Юлії ТИМОШЕНКО.

Водночас речник ЄНП Костас САСМАТОГЛУ пояснив, що цією резолюцією партія хотіла нагадати Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ про важливість дотримання демократичних норм на шляху євроінтеграції України.