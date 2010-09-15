Шаповал не сприймає криків-соплів і готується бути цапом-відбувайлом

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що “будь-яке виборче законодавство, наголошую – будь-яке, на 95% завжди буде продуктом політичної доцільності”. Таку думку він висловив в інтерв`ю LB.ua, коментуючи ухвалений влітку новий закон про місцеві вибори.

За словами В.ШАПОВАЛА, «ЦВК на роду, як кажуть, написано бути цапом відбувайлом за вибори. Ось наших попередників – перед достроковими парламентськими – взагалі, по суті, розігнали. Важливо розуміти: будь-яке виборче законодавство, наголошую – будь-яке, на 95% завжди буде продуктом політичної доцільності. Завжди. Ось так вигідно – значить, так і робитимуть. І як тільки я щось розкритикую, відразу підозри виникнуть: обслуговує певний електорально-політичний інтерес. Сказати «те-то і те-то потрібне для ЦВК. Нам, знаєте, так зручніше» я, зрозуміло, теж не можу».

Як сказав голова ЦВК, «ці «крики-соплі», цитуючи одного нашого політика, мовляв, закон за змістом такий-сякий, я їх не сприймаю. Закон такий, який є. Ухвалили – за ним працюватимемо. Нікуди не подітися, члени ЦВК – правозастосовувачі».

«Інша справа – як закон написаний, зазначив В.ШАПОВАЛ. - А написаний він місцями потворно. Ось, припустимо (цитує, заглиблюючись в роздруківки - LB.ua), стаття 22, дуже важлива – стосовно суб`єктів, які мають право представляти кандидатури до територіальних комісій. Друга частина цієї статті, пункт 3, зараховує до суб`єктів «всі зареєстровані у встановленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації всіх політичних партій, які мають намір висувати...». «Всі», без заперечень. Тобто, зокрема й ті, що вже позначені в пунктах 1 і 2 частини другої статті 22. Читаємо частину третю: «Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пунктах 1 і 2 частини другої цієї статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три кандидатури, інші місцеві організації партій...». Які «інші»?! Пряма суперечність між «всі» та «інші». Ну як це розмежувати?!».

На питання «Виходить, деякі парламентські сили мають право двічі висувати по три кандидатури?», В.ШАПОВАЛ сказав: «Можливо, що так. Обов`язково знайдеться суддя, який скаже: «всі» означає «всі». Знайдеться й інший, який заперечить: «інші – ніж у першому та другому випадку». Ну, як так можна писати?!».