Мельниченко визнав, що безперечних доказів проти Кучми й Литвина немає

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО підкреслює, що не свідчитиме в суді щодо обвинувачення у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА, оскільки не має до нього жодного стосунку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ні, я не буду свідчити в суді, тому що суд не викличе мене в якості свідка давати свідчення… Я не маю відношення до ПУКАЧА, я не маю відношення до зовнішнього спостереження. Я маю відношення тільки до коментування злочинів КУЧМИ і ЛИТВИНА. А оскільки їм не пред’явлено обвинувачення, юридичних підстав викликати мене в якості свідка немає», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши, що ні Л.КУЧМА, ні В.ЛИТВИН, які фігурують у нібито зроблених ним записах, не будуть притягнуті до відповідальності, і їм не буде пред’явлено обвинувачення, оскільки 18 вересня спливає термін давності, щоб це зробити.

Крім того, М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що для притягнення вказаних осіб як обвинувачуваних у причетності до вбивства Г.Гонгадзе потрібні безперечні докази. «Так, ПУКАЧ дав свідчення, які чітко вказують на КУЧМУ і ЛИТВИНА. Це правда… Але для того, щоб КУЧМА чи ЛИТВИН притягувались до відповідальності, потрібні безперечні докази їх вини. Окрім моїх записів, безперечних доказів немає», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши, що, на жаль, європейські експерти, які досліджували його записи на автентичність, не дали стовідсоткового підтвердження. На переконання М.МЕЛЬНИЧЕНКА, якби цією процедурою займалася ФБР, яка є єдиною установою в світі, що має все необхідне обладнання, то тоді були б надані однозначні висновки записам, які б безапеляційно сприймалися у світі і українськими судами. Втім, як зауважив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, Генеральна прокуратура України свого часу не звернулася до ФБР.

У той же час М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що під час судових засідань за обвинуваченням О.ПУКАЧА адвокати потерпілої сторони зможуть поставити питання щодо надання оцінки колишньому керівництву держави.

Разом з тим М.МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що Генеральна прокуратура зробила максимально від неї залежне, насамперед, коли її очолював Святослав ПІСКУН, для розкриття вбивства Г.Гонгадзе. У той же час М.МЕЛЬНИЧЕНКО зауважив, що він особисто не вірить тому, що колишній міністр МВС Юрій Кравченко «по своїй добрій волі міг дати наказ на вбивство журналіста”. “Він виконував ті накази, які йому віддавалися», - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був померлий Юрій Кравченко.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий.