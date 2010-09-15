Януковичу і Медведєву не заправлять бензобак у Сумській області?

Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і України Віктор ЯНУКОВИЧ під час автопробігу Санкт-Петербург – Київ можуть зіткнутися з браком бензину.

Про це йдеться в статті «Великі нафтові переговори. Дефіцит бензину в Сумах може ускладнити автопробіг Януковичу і Медведєву», яка опублікована в російській «Независимой газете» від 14 вересня.

На думку видання, бензинова криза в Сумській області послаблює позицію України на переговорах з РФ з нафтової тематики. Як відзначає видання, оскільки зустріч Д.МЕДВЕДЄВА і В.ЯНУКОВИЧА під час автопробігу Санкт-Петербург - Київ носитиме неофіційний характер, то нафтова тематика обговорюватиметься попередньо: президенти узгоджують позиції, а уряди згодом внесуть компромісні рішення до проектів документів.

«Разом з тим у Києві вважають, що на компроміси доведеться йти в першу чергу українській стороні. Експерти відзначають, що, за іронією долі, саме місце зустрічі – Сумська область, з якої президенти почнуть участь в автопробігу Санкт-Петербург–Київ, послаблює переговорні позиції України. Річ у тому, що в регіоні з середини липня закрита переважна більшість автозаправних станцій. За повідомленнями українських ЗМІ, бензинова криза досягла таких масштабів, що незадоволені жителі прикордонного регіону готові зустріти президентів пікетами і акціями протесту», говориться у статті.

Експерт Фонду громадської безпеки Юрій ГАВРИЛЕЧКО зазначив, що акції протесту – не головна проблема. На його думку, вони могли б підвищити рейтинг української опозиції, але це все ж таки питання внутрішньої політики. З погляду відносин із зовнішніми партнерами для української влади набагато важливіше продемонструвати здатність вирішувати реально існуючі проблеми. Тому підготовку до зустрічі в Сумах експерт назвав провальною.

«Чиновники президентської адміністрації повинні були наперед з`ясувати ситуацію в області та вирішити проблеми, створені місцевою владою. Як виглядатиме наш Президент, якщо з`ясується, що учасникам міжнародної акції, а це десятки машин, ніде заправити бензобак?», – зазначив він, уточнивши, що кризова ситуація склалася лише в одній українській області.

«Президент не може особисто займатися проблемами кожної області. Але в результаті вийшло так, що В.ЯНУКОВИЧ, якому важливо продемонструвати перед партнерами по СНД силу і згуртованість нової влади, ризикує через бензинову кризу в Сумській області опинитися в складному становищі», – вважає Ю.ГАВРИЛЕЧКО.

Інші фахівці теж підтверджують, що в цілому на українському ринку немає дефіциту бензину, він є лише в Сумській області.

Зокрема, директор консалтингової компанії «А-95»Сергій КУЮН упевнений, що ситуація в окремо взятій області ніяк не пов`язана із зустріччю президентів. «У Сумах давно триває протистояння між власниками АЗС і податковою адміністрацією. Область займає останні місця в рейтингах соціально-економічного розвитку. Тому влада намагається будь-якими способами мобілізувати кошти, щоб наповнити бюджет, а бізнесмени протестують проти адміністративного тиску», - сказав він.

Директор енергетичних програм Центру ім. Разумкова Володимир САПРИКІН, коментуючи цю ситуацію, відзначив, що це - місцеві війни. «А центральна влада не впливала на ситуацію, мабуть, тільки тому, що у В.ЯНУКОВИЧА і Миколи АЗАРОВА поки що не дійшли руки», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з середини липня в Сумській області спостерігається регіональна паливна криза. Не працює більшість АЗС, через що повністю паралізована робота із забезпечення паливом п`яти районів – Роменського, Буринського, Великописарівського, Липоводолинського і Краснопольського. Щоб купити бензин, водії проїжджають десятки кілометрів і годинами простоюють у величезних чергах.

Автозаправні станції підприємства «Суминафтосервіс» паралізовані через дії податкової адміністрації, яка заарештувала рахунки компанії та вилучила печатки, а також документи. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом несплати податку на додану вартість. Крім того, порушено справу за фактом приховання прибутку.

Водночас, директор «Суминафтосервіс» Євген СИДОРЕНКО заявляє, що «ситуація склалася через помилки самої податкової, оскільки ми всі декларації подавали, документацію надавали, а нам це інкримінують як підробку документів».

При цьому керівник компанії не може сказати, «хто за цим стоїть. Припущення залишаються припущеннями. Існує таке поняття «Вертикаль влади». І якщо вона є, то хтось цю «кашу заварив».