Швейцарські інвестори підозрюють, що суддя бере участь у рейдерській схемі

Швейцарська компанія Delta Capital SA (Дельта капітал СА) звертається до найвищого самоврядного органу суддівського самоврядування, З’їзду суддів України, з вимогою захистити власність і права інвесторів від незаконних дій Житомирського обласного господарського суду.

«Дельта капітал СА» належать 95,07% статутного капіталу ЗАТ «Житомирські ласощі», йдеться у переданій УНІАН заяві представника Delta Capital SA Еверта БРААМА.

Він пише, що протягом останніх трьох місяців групою осіб за сприяння судді господарського суду Житомирської області Т. “здійснюється план заходів щодо усунення Delta Capital SA (Дельта капітал СА) від управління ЗАТ “Житомирські ласощі”, який спрямований на рейдерське захоплення корпоративних прав належних швейцарській компанії”.

Е.БРААМ повідомляє, що “Господарський суд Житомирської області в складі судді Т. виніс ухвалу від 2 липня 2010 року про заборону Наглядовій раді ЗАТ “Житомирські ласощі” в чинному складі здійснювати свої повноваження стосовно прийняття рішення по усуненню (відстороненню) голови правління ЗАТ “Житомирські ласощі” Є.ГАМОВА, а також прийняття рішення стосовно призначення виконуючого обов’язки голови правління іншого, ніж обраний загальними зборами акціонерів Є.ГАМОВ”.

“Постає закономірне питання, - зазначає Е.БРААМ, - чому судом заборонено до вирішення Наглядовій раді саме це питання? Питання про процесуальну законність такої ухвали, яка обмежує статутну компетенцію органу управління, що за важливістю своїх повноважень прирівнюється до загальних зборів і діє між їх скликаннями, залишимо поза обговоренням у зв’язку із очевидністю відповіді на нього”.

Крім того, вказує іноземний бізнесмен, “Господарський суд Житомирської області виніс ухвалу від 5 липня 2010 року, якою заборонив до розгляду спору по суті державному реєстратору виконавчого комітету Житомирської міської ради вносити будь-які зміни у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо органів управління юридичної особи – ЗАТ “Житомирські ласощі”; щодо осіб, які обираються (призначаються) до органу управління цієї юридичної особи, уповноважених представляти цю юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені цієї юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори”.

Як повідомляє представник Delta Capital SA, на сьогоднішній день голова правління ЗАТ “Житомирські ласощі” Є.ГАМОВ відсторонений від посади, його також оголошено в розшук. Водночас Е.БРААМ зауважує, що Богунським райсудом Житомира винесено ухвалу, якою зупинено слідчі дії у даній кримінальній справі. “Звертаємо увагу на те, що постанова слідчого про відсторонення Є.ГАМОВА від 10 серпня 2010 року була направлена Наглядовій раді ЗАТ «Житомирські ласощі». Проте, у зв’язку із винесеними ухвалами про забезпечення позову, її виконання юридично є неможливим, а сама постанова слідчого “знерухомлена” ухвалою судді Богунського районного суду Житомира Ш.”.

Е.БРААМ висловлює побоювання, що через це неуповноважена особа виступатиме від імені ЗАТ “Житомирські ласощі” та розпоряджатиметься належним Товариству майном.

Представник власника ЗАТ “Житомирські ласощі” вважає: “Це в свою чергу означатиме, що держава Україна як учасниця Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод в особі її судових органів сприятиме позбавленню особи права на мирне володіння майном, яке гарантується статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції. Логічно припускати у зв’язку із цим появу нового прецеденту у практиці Європейського суду з прав людини, в якому держава України в черговий раз виступить відповідачем у справі про позбавлення права на мирне володіння майном”.

Е.БРААМ зазначає, що іноземні власники ЗАТ “Житомирські ласощі” вважають, що “викладені обставини є достатніми для того, щоб З’їзд суддів України звернув увагу на проблемну ситуацію і вжив усіх можливих заходів до представників судової влади, які своїми рішеннями порушують права іноземного акціонера, принижуючи тим самим авторитет судового корпусу”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, у Києві відбудеться позачерговий З’їзд суддів України.