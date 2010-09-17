Міністр оборони РФ обіцяє розібратися з Грузією менше, ніж за 5 днів

Міноборони Росії не нарощуватиме своє угрупування в Абхазії і Південній Осетії, повідомив у п`ятницю російським журналістам у Вашингтоні міністр оборони РФ Анатолій Сердюков. "Дві російські військові бази, які знаходяться в Південній Осетії і Абхазії, і військові сили на них - достатні для оборони. Підсилювати їх ми не плануємо", - сказав Сердюков, відповідаючи на запитання про нарощування озброєнь грузинськими військовими.

За словами міністра, у Росії є плани, якими передбачені різні варіанти розвитку подій в цьому регіоні, повідомляють РИА Новости. На думку Сердюкова, у разі виникнення там кризової ситуації, вона буде вирішена протягом дуже короткого часу - не п`яти днів, як в 2008 році, а значно менше. Дослівно це позвучало так: "Я вас запевняю, що для віддзеркалення можливої грузинської агресії, подібної тій, яка була проти Південної Осетії в 2008 році, нам буде потрібно не п`ять днів, а значно менше".

В той же час міністр оборони РФ висловив стурбованість тим, що США продовжують озброювати грузинську армію. "Нас це турбує і заважає співпраці з США і Ізраїлем", - сказав міністр. Він додав, що Міноборони Росії постійно проводить аналіз можливостей збройних сил Грузії.