У Кремлі не натішаться, що Янукович і Медведєв зустрічаються восьмий раз

Відносини України і Росії повернулися в русло дружби і добросусідства і отримують нову якість.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля, підготовлених до зустрічі президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

«З березня 2010 року президенти Росії і України зустрічаються вже восьмий раз. Різко зросла інтенсивність контактів між представниками двох країн у багатьох сферах, налагоджується конструктивний, зацікавлений, робочий діалог. У цілому кардинально змінилася атмосфера в російсько-українських відносинах. Все це – яскраве свідоцтво того, що двосторонні зв`язки не просто повернулися у природне для них русло дружби і добросусідства, а й отримують нову якість, підтверджуючи стратегічний характер нашого партнерства», - зазначається у матеріалах прес-служби Кремля.

Передбачається, що під час зустрічі президенти Росії і України поглиблено обговорять актуальні питання багатогранної співпраці на найближчий час і на перспективу. Особливу увагу буде приділено економічній складовій відносин. Наголошується, що Україна є одним з провідних партнерів РФ у цій галузі, і в січні-червні 2010 року двосторонній товарооборот збільшився майже в два рази порівняно з відповідним періодом минулого року і становив майже 16 млрд. доларів. При цьому динаміка торгівлі з Україною значно випереджає темпи зростання зовнішньоторговельного обороту Росії в цілому.

Очікується, що глави двох держав розглянуть стан і перспективи взаємодії у таких сферах, як паливно-енергетичний комплекс, транспорт, наука і техніка. Велику увагу буде приділено темі інтеграції атомних енергопромислових комплексів РФ і України. Планується поглиблено обговорити питання, пов`язані з реалізацією спільних програм у галузі авіаційної промисловості.

Також наголошується, що важливою зв`язувальною ланкою двостороннього партнерства є кооперація у сфері транспорту. Сторони обговорять, зокрема, перспективи реалізації проекту будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Президенти обміняються думками щодо проблематики розширення інвестиційної співпраці, зокрема у плані подальшого поліпшення умов для діяльності бізнесменів двох країн на території один одного.

Президенти особливу увагу приділятимуть ситуації з проходженням на українсько-російському кордоні громадянами двох країн прикордонного, митного і міграційного контролю.

Комплекс цих питань стане темою наради у Глухові з питань функціонування пунктів пропуску на російсько-українському державному кордоні, під час якого керівники відомств повідомлять глав держав про пропозиції з спрощення відповідних процедур і вдосконалення роботи прикордонних пунктів пропуску.

Також буде порушено тему підвищення ефективності взаємодії господарюючих суб`єктів двох країн на міжрегіональному рівні.

У полі зору президентів перебуватимуть питання гуманітарної співпраці, зокрема розвиток науково-дослідних зв`язків і освітніх програм. Особливу увагу буде приділено тематиці підтримки російської мови в Україні і української мови в Росії.

Не виключено, що президенти також обговорять перспективи укладення ряду документів щодо різних аспектів функціонування Чорноморського флоту РФ на території України.

Особливу увагу буде приділено актуальним міжнародним проблемам з прицілом на подальше зміцнення зовнішньополітичної взаємодії між Росією і Україною. Очікується, що президенти двох держав обміняються думками щодо можливості розширення співпраці в рамках інтеграційних форматів на теренах СНД.