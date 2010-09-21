КВУ: створення виборчкомів показало, хто є хто

У Донецькій області три партії правлячої парламентської коаліції (Партія регіонів, Комуністична партія України, Народна партія) контролюють 73% посад голів виборчих комісій, близько 69% посад заступників голови виборчих комісій, майже 67% посад секретарів виборчих комісій.

Таку інформацію надали УНІАН обласні організації Комітету виборців України і громадянської мережі «Опора», які здійснюють в регіоні спільний проект з громадського моніторингу виборчого процесу.

У повідомленні зазначається, що 17 вересня тервиборчкоми в Донецькій області провели перші засідання і приступили до виконання своїх функцій.

У керівному складі 45 районних і міських виборчих комісій Донецької області домінують представники парламентських партій, які входять до складу правлячої коаліції: Партія регіонів – 21 голова комісії, 13 заступників голови, 11 секретарів комісії; КПУ - 4 голови комісії, 11 - заступників голови комісії, 10 - секретарів комісій; Народна партія – 8 голів комісії, 7 заступників голови, 9 - секретарів комісії.

«Батьківщина» обіймає 13% посад голів комісій (6 чол.), 11% посад заступників голови комісії (5 чол.), близько 9% посад секретаря комісій (4 чол.). «Наша Україна» обіймає приблизно 16% посад голів і заступників голів комісій (по 7 чол), а також 20% посад секретарів комісій. «Сильна Україна», «Єдиний Центр» і Партія захисників Вітчизни мають по одному заступнику голови територіальної виборчої комісії. Також у керівному складі ТВК Донецької області представлена УСДП - один секретар голови виборчої комісії.

За словами регіонального координатора спільного проекту громадських організацій за спостереженням за місцевими виборами, керівника аналітичних програм Донецького відділення КІУ Олександра КЛЮЖЕВА, «процес формування ТВК Донецької області виконав свого роду діагностичну функцію щодо політичних партій, і за рівнем представництва партій у виборчих комісіях достатньо легко визначити рівень їх готовності до виборів на місцевому рівні, стан районних і міських осередків».

О.КЛЮЖЕВ відзначає в цьому процесі кілька закономірностей - Партія регіонів і КПУ повністю закрили свої квоти в територіальних виборчих комісіях, що говорить про розгалуженість мережі їх партійних осередків. Народна партія, ВО «Батьківщина» і «Наша Україна» не скористалися своєю квотою за окремими районами і містами області. Наприклад, у Горлівці і Донецьку ВО «Батьківщина» взагалі не представлена на рівні територіальних виборчих комісій. Разом з тим, у цих містах по три члени комісії має партія «Реформи і порядок». Народна партія мала складнощі в Костянтинівському районі, містах Шахтарську, Докучаєвську і в кількох інших містах.

«Фактично, партії сильно залежали при формуванні комісій від того, наскільки в містах і районах вони представлені офіційно зареєстрованими осередками», - зазначив А.КЛЮЖЕВ.

«Також впадає в очі те, що нові партії мало представлені навіть в тих комісіях, де не було досягнуто максимального кількісного складу. Мабуть, плутанина з правом цих партій брати участь в місцевих виборах мала негативний вплив на їх роботу щодо створення місцевих осередків. Особливістю Донецької області, безумовно, є також певне домінування партій, які входять в парламентську коаліцію, на рівні керівного складу територіальних комісій. І тут дуже важливо, щоб між всіма членами комісій, штабами кандидатів і партій встановилися партнерські і довірчі відносини. Так чи інакше, права виборців мають бути на першому місці», - наголосив він.