Вищий спецсуд у цивільних і кримінальних справах очолить регіонал?

Народний депутат від Партії регіонів, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Леонід ФЕСЕНКО може обійняти посаду голови Вищого спеціалізованого суду по розгляду цивільних і кримінальних справ.

Про пише з посиланням на джерела "Коммерсант Україна" (№ 158 від 21 вересня).

Видання зазначає, що, згідно з процедурою, кандидатуру повинна висунути Рада суддів загальних судів і затвердити Вища рада юстиції.

Проте у суддівському корпусі призначення Л.ФЕСЕНКО вважають фактом, що відбувся, можливо, тому, що, як повідомив газету сам депутат, очолити суд йому запропонував особисто Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Розглядається така можливість, але існує ряд норм, які регламентують призначення на цю посаду, тому їх потрібно пройти. Пропозицію я одержав особисто від Президента", – сказав Л.ФЕСЕНКО, додавши при цьому, що "до 10 жовтня це питання має бути вирішене".

*** Л.ФЕСЕНКО народився 1949 року в місті Рубіжне Луганської області. Закінчив Харківський юридичний інститут. Працював на різних суддівських посадах у Луганській області. З 1996 по 2006 рік був головою Апеляційного суду Луганської області. Народний депутат V-VI скликань, член Партії регіонів.