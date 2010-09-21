До Верховної Ради прибули Янукович і Азаров
10:14, 21 вересня 2010Політика
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ВР звільняє суддів
У Верховній Раді України присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, також на пленарному засіданні парламенту присутні голова Конституційного Суду України Анатолій ГОЛОВІН та голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.
У даний час парламент розглядає питання про звільнення суддів. Йдеться про звільнення з посад тих суддів, які З`їздом суддів обрані суддями КС.
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