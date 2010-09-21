Фракції БЮТ перейменуватися не дозволили

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє про нелегітимність перейменування фракції БЮТ на «БЮТ-Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

Спікер нагадав, що на початку вересня (8 вересня - УНІАН) оголосив про зміну назви фракції БЮТ. Він зазначив, що це було зроблено на підставі протоколу засідання фракції.

«Оскільки це не узгоджується із вимогами законодавства України, як зазначено в листі Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України від 14 вересня 2010 року, відтак згадане оголошення немає жодних юридичних наслідків», - сказав В.ЛИТВИН.

Він доручив керівнику Апарату ВР «забезпечити здіснення відповідних організаційно-технічних заходів щодо використання офіційної назви депутатської фракції БЮТ».

Звертаючись до депутатів із фракції БЮТ, В.ЛИТВИН попросив їх спокійно реагувати на це рішення. Він запропонував депутатам під час виступів представлятися так, як вони вважають за доцільне, але офіційна назва фракції має залишитися БЮТ.

За словами В.ЛИТВИНА, згідно з Регламентом ВР, фракція, «яка мала назву під час виборчої кампанії, повинна цю назву зберігати впродовж всієї діяльності». «Тому ніяких політичних підтекстів просив би не вбачати», - зауважив спікер.

Водночас перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зі свого місця зауважив: «Є політичний підтекст».

Спікер повідомив, що за прикладом фракції БЮТ хотів запропонувати змінити назву фракції Блоку Литвина (мабуть, на фракцію Народної партії - УНІАН), але «виявилося, що цього не можна робити». «На жаль», - додав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня В.ЛИТВИН оголосив на засіданні парламенту рішення фракції БЮТ про перейменування в «БЮТ-Батьківщина». Голова ВР повідомив, що таке рішення ухвалено фракцією 6 вересня 2010 року.