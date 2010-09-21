БЮТ не хвилює, як назовуться нардепи-вигнанці

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН не виключає, що народні депутати, виключені зі складу фракції, можуть створити у парламенті нову фракцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що дане питання вчора обговорювалося на засіданні фракції БЮТ.

«І ми дійшли висновку, що нехай краще вони щось створюють, нехай вони між собою з’ясовують стосунки, але наша совість буде чиста», - сказав народний депутат.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що його не турбує, яку назву матиме фракція колишніх “бютівців”.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня фракція БЮТ виключила зі свого складу 28 народних депутатів.

Сьогодні, 21 вересня, на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зробив офіційне оголошення про виключення 28 народних депутатів із фракції БЮТ.

Відповідно до рішення, із фракції виключені Віталій БАРВІНЕНКО, Олександр БУДЖЕРАК, Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, Ігор ВОРОТНЮК, Валерій ГАЦЬКО, Олег ГЕЙМАН, Геннадій ЗАДИРКО, Валентин ЗУБОВ, Володимир ІВАНЕНКО, Валерій КАМЧАТНИЙ, Володимир КАПЛІЄНКО, Євген КОНСТАНТИНОВ, Юрій КРУК, Петро КУЗЬМЕНКО, Віталій КУРИЛО, Олег МАЛІЧ, Святослав ОЛІЙНИК, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО, Юрій ПОЛУНЄЄВ, Ігор САВЧЕНКО, Іван СІДЕЛЬНИК, Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, Микола ТРАЙДУК, Олександр ФЕЛЬДМАН, Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, Олександр ШЕПЕЛЕВ.