Президент ПАРЄ: Україна має унікальну можливість
«Не може бути вибачень»
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ вважає, що зараз Україна має унікальну можливість для проведення реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Проведення демократичних президентських виборів та створення нової правлячої коаліції дає Україні унікальну можливість провести реформи, які терміново потрібні країні», - сказав він.
М.ЧАВУШОГЛУ вважає, що зараз в Україні «не може бути вибачень, щоб не впроваджувати необхідні реформи».
Зокрема, за його словами, згідно зі своїми зобов’язаннями перед ПАРЄ Україна має провести реформи, зокрема, у судовій системі, включаючи прокуратуру, реформувати законодавство про вибори і боротьбу з корупцією.
Президент ПАРЄ також вважає за необхідне провести конституційні зміни для того, щоб забезпечити чіткий розподіл між гілками влади.
«Я привітав Президента з його амбітною програмою реформ і ми зробили огляд тієї допомоги, яку надає Рада Європи у проведенні цих реформ», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.
Він наголосив, що дуже важливо провести ці реформи швидко, однак не менш важливо, щоб законодавство було якісним і грунтувалося на міжнародно-правових стандартах і знаннях.
«Я висловив заохочення, щоб влада постійно зверталася за консультаціями до Венеціанської комісії перед тим, як приймалися б законопроекти», - сказав він.
На зустрічах з представниками української влади, за словами М.ЧАВУШОГЛУ, він наголошував на надзвичайно важливій ролі опозиції і закликав представників влади залучати різні політичні сили України до процесу реформ. «У цьому зв’язку я запросив владу не погоджуватися зі спокусою досягти надзвичайної концентрації влади і забезпечити довготривалу політичну стабільність на основі політичного плюралізму», - сказав президент ПАРЄ.
Він також зазначив, що місцеві вибори 31 жовтня стануть «важливим політичним і демократичним тестом». Він також привітав те, що Україна прискорила впровадження Європейської хартії регіональних мов та мов національних меншин.
М.ЧАВУШОГЛУ також закликав українську владу впроваджувати рекомендації стосовно мов меншин у державному управлінні, освіті та ЗМІ.
Він закликав впроваджувати президентський указ від 14 травня 2010 року стосовно заходів з поліпшення соціально-економічного становища кримських татар та їхньої участі у політичному, соціальному та культурному житті.
Відповідаючи на запитання, чи можуть до України бути застосовані санкції в разі непроведення реформ, президент ПАРЄ сказав: «Ми не прагнемо застосовувати санкції, ми хочемо допомагати та підтримувати впровадження необхідних демократичних реформ».