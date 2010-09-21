Нардеп хоче карати за політичні переслідування, як за вбивство

“Політичне переслідування, тобто діяння, спрямоване на умисне переслідування за свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів правоохоронними органами та їх посадовими особами (зокрема органами служби безпеки, прокуратури, внутрішніх справ) шляхом застосування тиску, насильства, погроз, залякування тощо, - карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років”. Ті ж самі дії, вчинені організованою групою осіб - від десяти до п’ятнадцяти років.

Таку статтю Арсеній Яценюк пропонує дописати до Кримінального кодексу. Відповідну законодавчу новацію - законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмеження права Служби безпеки України та інших правоохоронних органів здійснювати політичні переслідування)” нардеп зареєстрував у Верховній Раді.

Водночас Яценюк пропонує додати до закону про СБУ, про контррозвідувальну діяльність та про оперативно-розшукову діяльність положення про те, що профілактика правопорушень, у тому числі, у сфері державної безпеки, проведення роз’яснювальних та попереджувальних заходів, не можуть містити ознаки тиску, насильства та залякування. Профілактика злочинів, на думку нардепа, має відбуватися “тільки за рішенням суду та за умови, що особі, якій оголошується офіційне застереження, надано право обрати за власним бажанням захисника”.

Цікаво, що ані в самому законопроекті, ані в пояснювальній записці до нього немає жодних посилань на те, як саме нардеп хоче вирішити проблему винесення судових рішень щодо ще не втілених у життя намірів потенційного злочинця (бо йдеться про профілактику злочинів).

Для порівняння: позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років у чинному Кримінальному кодексі є покаранням за умисне вбивство з обтяжуючими обставинами (стаття 115).