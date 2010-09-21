ВР відмовилась ще раз переписувати закон про місцеві вибори

Верховна Рада відмовилась вносити зміни у Закон «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Як передає кореспондент УНІАН, на розгляді парламенту перебувало два законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», автором одного з яких був Михайло ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії регіонів), а другого – Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО (фракція НУ-НС).

М.ЧЕЧЕТОВ під час виступу на засіданні парламенту заявив, що знімає з розгляду запропонований ним законопроект, яким передбачалося, що кандидати до сільських рад не повинні подавати декларації про майно і доходи. Він зазначив, що його і Партію регіонів почали звинувачувати у тому, що нібито вони хочуть провести корупціонерів до місцевих рад.

М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що у зв’язку з цим він знімає свій законопроект з розгляду. Парламент підтримав його пропозицію.

О.ЧОРНОВОЛЕНКО, в законопроекті якого також містилась норма щодо недоцільності декларацій про майно та доходи при балотуванні до місцевих рад, відмовився знімати його з розгляду.

Але парламент не підтримав у першому читанні даний законопроект. За нього проголосували лише 18 із 422 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.