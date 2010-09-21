Українська діаспора у США протестує проти політики Януковича

Представники української діаспори у США оголосили про проведення завтра, 22 вересня, у Нью-Йорку акції протесту проти політики Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА під гаслом: «Януковичу! Україна не продається!».

Як повідомили УНІАН організатори акції, діаспора планує провести акцію під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до США, де він, зокрема, виступатиме з промовою на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Учасники акції сподіваються привернути увагу світової громадськості до тривожних ознак втрати Україною незалежності.

Українці Америки планують висловити В.ЯНУКОВИЧУ «обурення його політикою і свою підтримку незалежної і самостійної України, де громадяни мають право вільно висловлювати власну думку, знають і поважають свою культуру й історію».

Українська діаспора в Америці прагне продемонструвати світові, що «політика В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента ставить під загрозу національну ідентичність і суверенітет України як держави».

«Протягом останніх місяців світ став свідком неконституційних дій Президента В.ЯНУКОВИЧА: заперечення Голодомору як акту геноциду, цензура преси, переслідування незалежних медіа, узурпація Президентом судової влади в країні, антиконституційне продовження строків базування в Україні Чорноморського флоту РФ», – ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 30 серпня ц.р. під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Німеччини у Берліні відбулася акція протесту проти згортання демократії в Україні. Серед її учасників і організаторів були українські письменники Ірена КАРПА і Сергій ЖАДАН, які разом із активістами роздавали перехожим листівки проти утисків свободи слова в Україні.

Також у акції взяли участь активісти Спілки українських студентів у Німеччині. Сам В.ЯНУКОВИЧ із учасниками акції протесту не спілкувався.

21-24 вересня В.ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Нью-Йорка, де, зокрема, 22 вересня виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН, 23 вересня він виступить в Атлантичній Раді США і зустрінеться з головою 65-ї сесії Генасамблєї ООН швейцарським політиком Йозефом ДАЙСОМ.

Крім того, на 23 вересня запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА із прем`єр-міністром Канади Стівеном ХАРПЕРОМ і участь в офіційному прийомі від імені президента США Барака ОБАМИ.

Також планується, що В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із керівництвом українських громадських організацій США.