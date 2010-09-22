Янукович каже, що його реформи реалізують Цілі розвитку тисячоліття ООН

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що програма реформ української влади спрямована на реалізацію Цілей розвитку тисячоліття ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави заявив сьогодні у своєму виступі на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН високого рівня, присвяченому прогресу у досягненні Цілей розвитку, визначених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй.

«Цілі розвитку тисячоліття стали реальним порядком денним глобального людського розвитку, загальним імперативом для всіх урядів. З цієї високої трибуни я хотів би підтвердити волю нового політичного керівництва України у досягненні Цілей розвитку тисячоліття і нашу готовність до найширшого міжнародного співробітництва під егідою ООН», - наголосив Президент України.

Як також підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, «програма реформ, ініційованих мною як Президентом, та програма діяльності нового уряду України у своїй соціальній спрямованості тісно пов’язані з реалізацією Цілей розвитку тисячоліття».

«Україна ставить перед собою завдання комплексної модернізації економіки та активної соціальної політики. Ми розпочали системні структурні реформи, що мають на меті створити потужну сучасну технологічну економіку і забезпечити високі стандарти життя населення та захисту найбільш вразливих його груп», - також заявив Президент України.

За його словами, «Цілі тисячоліття є одночасно й орієнтиром, й системою пріоритетів для реалізації стратегії реформ в Україні». «Оскільки вони відображають проблеми, що сьогодні стоять перед нашим суспільством. Взявши на себе зобов’язання згідно з Цілями розвитку тисячоліття, Україна зробила їх досягнення головним орієнтиром національної економіки», - підкреслив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що пріоритетами цієї політики стали забезпечення добробуту населення, подолання бідності, набуття високих стандартів охорони здоров’я, боротьба з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, гарантування доступності та якості освіти, екологічна безпека, гендерна рівність.