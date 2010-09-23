Лукаш: рішення КС - прогнозоване і довгоочікуване

Представник Президента України у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ переконана, що Конституційний Суд має всі підстави розглядати питання щодо порушення процедури при ухваленні закону № 2222 «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні Конституційного Суду, О.ЛУКАШ зауважила, що сьогодні деякі правники заявляють, що КС є «судом права» і не може розглядати питання, які стосуються встановлення факту порушення процедури.

О.ЛУКАШ назвала ці заяви абсурдними, зауваживши, що розбіжності закону № 2222 та законопроекту № 4800 «Про внесення змін до Конституції України» (після набуття чинності цим законопроектом його номер став 2222 – УНІАН) не потребують спеціального дослідження.

«Порівняльна табличка цих двох документів надає відповіді на ці запитання», - сказала О.ЛУКАШ.

При цьому вона додала, що зміни, внесені депутатами напередодні остаточного ухвалення законопроекту, не були лише редакційними. «Вони не є лише редакційними і стосувалися життєдіяльності всієї держави. Можливо, склад парламенту був би зовсім іншим – і в минулій, і в цій каденції, – якщо б парламент не переглянув положення про імперативний мандат (із законопроекту № 4800 було вилучено положення, що депутат має скласти свій мандат у разі виключення його з фракції – УНІАН)», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, зміни, внесені напередодні голосування, свідчать, що Конституційний Суд був усунений від процесу внесення змін до Основного Закону, що є прямим порушенням норм Конституції.

О.ЛУКАШ наголосила, що закон № 2222 існує, і тому може бути предметом розгляду Конституційного Суду. На підтвердження своїх слів вона передала документи Міністерства юстиції, які свідчать, що закон № 2222 перебуває у реєстрі Мін’юсту.

О.ЛУКАШ також підкреслила, що порушення процедури при ухваленні цього закону є очевидними, і тому, на її думку, рішення КС є очікуваним.

«І від себе додам: довгоочікуваним», - сказала вона.

При цьому представник Президента нагадала, що, відповідно до положень українського законодавства, порушення процедури при ухваленні закону є підставою для визнання його неконституційним.

Як відомо, статтею 152 Конституції України передбачено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, які визнано неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

8 грудня 2004 року парламент законом № 2222 вніс зміни, серед іншого, до таких розділів Конституції: розділ 4, що визначає повноваження Верховної Ради; розділ 5, який визначає повноваження Президента; розділ 6 – повноваження уряду та інших органів виконавчої влади.