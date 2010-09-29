Табачника звинувачують у «торгівлі перевагами» при вступі до вишів

15:31, 29 вересня 2010
Політика
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Школи не отримали і половини підручників?

Леся Оробець
Народний депутат, один із лідерів партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ звинувачує міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА у відсутності фахового підходу до управління освітянською галуззю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Напередодні вчительського свята Дмитро ТАБАЧНИК продемонстрував, що кероване ним Міністерство освіти й науки не має адекватних відповідей не лише на виклики освітянського сьогодення, але й ключові запитання громадськості», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.

За оцінкою політика, урядовець так і не зумів надати переконливих обґрунтувань низки резонансних рішень влади. «Зокрема, пан ТАБАЧНИК не відповів, як скоро школа отримає новий штатний розпис у зв’язку з упровадженням 11-річки. Так само не зміг пояснити причин того, чому з липня 2010 року в Донецькому національному університеті досі не оголошено вибори ректора після скандального звільнення з цієї посади Володимира ШЕВЧЕНКА, а згодом – і обох його заступників», – зауважила народний депутат.

На думку Л.ОРОБЕЦЬ, керівник Міносвіти продемонстрував відсутність фахового підходу до управління галуззю в цілому. «Міністр не лише підтвердив наміри зберегти в умовах прийому до вишів 20 «бонусних» балів для вступників, що нашкребуть грошенят для до вузівської підготовки, але й визнав, що 10-класники на кінець вересня не отримали і половини підручників, що мають бути видані за державний кошт», – наголосила народний депутат.

Як зазначила Л.ОРОБЕЦЬ, “торгівля перевагами при вступі з боку вищого навчального закладу суперечить українській Конституції, що гарантує вступникам рівні конкурсні умови вступу незалежно від їх майнового стану та місця проживання”.

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